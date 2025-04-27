Науковець назвав українські суперфуди, які продовжують життя

Одна з проблем у харчуванні українців – недостатнє споживання білка

Українці часто переоцінюють екзотичні продукти, хоча мають свої, рідні суперфуди, які продовжують життя. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю «РБК-Україна» розповів керівник Лабораторії епігенетики Інституту геронтології імені Дмитра Чеботарьова НАМН України, кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков.

«Зверніть увагу на буряк, гречку, квашену капусту та кефір – це справжні українські суперфуди, які чудово сприяють здоров’ю та довголіттю», – зауважив науковець.

За словами Дмитра Краснєнкова, одна з проблем у харчуванні українців – недостатнє споживання білка. Це може призводити до втрати м'язової маси з віком та інших проблем. Джерело білка також має значення – деякі можуть впливати на швидкість старіння.

Наприклад, надмірне споживання червоного м'яса пов'язують із прискоренням біологічного годинника. Більш здорові джерела білка – курка, риба, бобові, яйця, кисломолочні продукти.

«Варто їсти також різнокольорові овочі та фрукти. Чим яскравіша ваша тарілка, тим більше корисних речовин ви отримуєте. Фрукти, особливо дуже солодкі, треба їсти помірно, бо мають високий вміст цукру. Ідеальний час – перед фізичною активністю, коли енергія від фруктів одразу піде в діло, а не викликатиме різких стрибків цукру в крові», – радить епігенетик.

Крім того, варто вживати Омега-3, близько 1 грама на день позитивно впливає на біологічний годинник, сказав Краснєнков.

Нагадаємо, дослідження показали, що вживання одного газованого підсолодженого напою на день може збільшити ризик передчасної смерті, особливо від хвороб серця.

До слова, нова пандемія рано чи пізно станеться, і це «не теоретичний ризик», а «епідемічна визначеність». Таку думку висловив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.