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Експортери Китаю ажіотажно шукають нові ринки збуту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Експортери Китаю ажіотажно шукають нові ринки збуту
Китай хоче зменшити вплив американських мит на економіку
фото із відкритих джерел

Китайські експортери покладаються на ярмарки, де можна укласти нові контракти, а також активніше інвестують у закордонні виробничі потужності

Китайські експортери почали ажіотажно шукати нові можливості для виходу на світові ринки в умовах продовження торгової війни зі США. Про це пише Euronews, інформує «Главком». 

Головну роль у цьому відіграють торгові ярмарки, де виробники можуть продемонструвати свою продукцію та знайти нові канали збуту, щоб компенсувати вплив тарифів. З кількох торгових ярмарків дві основні – Кантонський ярмарок та Китайська міжнародна виставка споживчих товарів (CICPE) – слугують ключовими платформами для бізнесу.

Цьогорічні стенди Кантонського ярмарку в південному китайському мегаполісі Гуанчжоу (провінція Гуандун) користуються великим попитом серед китайських експортерів, які сподіваються налагодити нові ділові відносини на альтернативних ринках.

«Ми обов'язково будемо розширювати наші ринки за кордоном, крім Сполучених Штатів. В даний час цей наш продукт – один із головних. Він має сучасні функції. Клієнти з Польщі та Нідерландів хотіли підписати з нами ексклюзивну дистриб'юторську угоду прямо тут», – каже учасник виставки Тан Шоушен.

Окрім розширення продажів, китайські експортери також інвестують у закордонні виробничі потужності, щоб зміцнити свою присутність на світових ринках. «Ми плануємо інвестувати 10 мільйонів юанів (близько $1,37 млн) у будівництво зарубіжних заводів. Насправді ми вже знайшли місцевих постачальників для таких важливих компонентів, як пластмаси, патчі для SMT (технологія поверхневого монтажу) та пакувальні матеріали, наприклад кольорові коробки», – каже Хуанг.

За словами організаторів, цього року у Кантонському ярмарку, який триватиме до 5 травня, беруть участь близько 31 тис. фірм, що майже на 900 більше, ніж попереднього.

На виставці CICPE, що тільки що завершилася, багато китайських експортерів намагалися диверсифікувати свої бренди і ланцюжки поставок, сподіваючись зберегти стійкість у непередбачуваному торговому середовищі.

Деякі компанії запроваджують власні бренди, призначені для конкретних міжнародних ринків та розширення частки на внутрішньому ринку. «Ми почали випускати власні бренди минулого року, і ці продукти дуже добре зарекомендували себе», – каже Ран Янь, учасник виставки.

США та Китай перебувають у стані торгового протистояння, внаслідок якого Вашингтон запровадив тарифи у розмірі понад 145% на китайські товари, що ввозяться до США.

У березні китайський експорт підскочив на 12,4% порівняно з минулим роком на тлі спалаху активності, коли компанії поспішали випередити підвищення тарифів, а аналітики прогнозували різкий спад.

Нагадаємо, итайські постачальники наповнили американські соцмережі закликами обходити 145% мита, введені президентом Дональдом Трампом проти Пекіна, і купувати товари безпосередньо з китайських фабрик. 

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Теги: експорт Китай продукти виставка ярмарок Європа торгівля

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