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У Києві 3-4 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві 3-4 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

Для придбання свіжих овочів та фруктів також можна відвідати комунальні ринки

Цими вихідними, 3-4 травня, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.    

3 травня (субота) ярмарки відбудуться  в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

4  травня (неділя) япмапки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується по ціні 699 грн за кілограм.

Теги: Київ ринок продукти ярмарок

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