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    Проїзні квитки на вересень будуть «смачними» (фото)

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    Проїзні квитки на вересень 2019 року - Проїзні квитки на вересень будуть «смачними» (фото)
    Проїзні квитки на вересень 2019 року
    Фото: Київпастранс

    Для дизайну проїзних Київпастранс обрав овочево-фруктову тематику

    З 22 серпня пасажири громадського транспорту Києва можуть придбати місячний проїзний квиток на вересень 2019 року. Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства «Київпастранс» у Facebook.

    Проїзні квитки на вересень прикрашені зображеннями овочів та фруктів - помідорів, моркви, грибів, яблук, зелені.

    «Міф: Здорове харчування - це дорогі продукти зі спеціальних магазинів. Правда: Здорові продукти ростуть на кожному городі», - зазначили у «Київпастрансі».

    Як повідомлялося, на зворотному боці талонів на проїзд у столичному громадському транспорті з'явилися різні цікаві написи. Таким чином комунальне підприємство «Київпастранс» дякує пасажирам за оплату проїзду.

    Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

    У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

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