  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичний транспорт на 100% підключено до електронної оплати проїзду

    • Розсилка
    <div class="alt"> <div class="alt"><span>Валідатори для оплати проїзду встановлені у столичних автобусах та тролейбусах</span></div> <div class="copy"></div> </div> <div class="copy"></div> - Столичний транспорт на 100% підключено до електронної оплати проїзду
    Валідатори для оплати проїзду встановлені у столичних автобусах та тролейбусах
    Фото: Главком

    Весь наземний муніципальний транспорт обладнано пристроями для зчитування інформації з транспортних карт Kyiv Smart Card.

    Муніципальний транспорт Києва підключено до автоматизованої системи оплати проїзду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

    «За 98 днів до завершення дослідної експлуатації електронного квитка 1 326 одиниць наземного транспорту КП «Київпастранс», а це 100%, обладнано пристроями для зчитування інформації з транспортних карт Kyiv Smart Card. Окрім цього, адаптовані турнікети швидкісного трамваю, міської електрички та Київського метрополітену», – написав Давтян.

    Читайте також

    Придбати Kyiv Smart Card можна на 10 станціях метро та у більш ніж 300 Т-кіосках в усьому місту. Поповнити їх та придбати разовий QR-квиток можна:

    Як повідомлялося, електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада цього року.

    У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

    Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

    Читайте також матеріали «Главкома»
    Читайте також
    Київ громадський транспорт метро КМДА квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ