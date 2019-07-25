Столичний транспорт на 100% підключено до електронної оплати проїзду



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Валідатори для оплати проїзду встановлені у столичних автобусах та тролейбусах Фото: Главком

Весь наземний муніципальний транспорт обладнано пристроями для зчитування інформації з транспортних карт Kyiv Smart Card.

Муніципальний транспорт Києва підключено до автоматизованої системи оплати проїзду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«За 98 днів до завершення дослідної експлуатації електронного квитка 1 326 одиниць наземного транспорту КП «Київпастранс», а це 100%, обладнано пристроями для зчитування інформації з транспортних карт Kyiv Smart Card. Окрім цього, адаптовані турнікети швидкісного трамваю, міської електрички та Київського метрополітену», – написав Давтян.

Придбати Kyiv Smart Card можна на 10 станціях метро та у більш ніж 300 Т-кіосках в усьому місту. Поповнити їх та придбати разовий QR-квиток можна:

в особистому кабінеті киянина: https://my.kyivcity.gov.ua

у мобільному додатку Kyiv Smart City: https://app.kyivcity.gov.ua/start

у касах київського метрополітену – 10 кас

у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPaу, 2click

за допомогою KyivPayBot у Телеграм: https://t.me/KyivPayBot та Facebook https://m.me/KyivPayBot

за допомогою KyivMetroBot у Телеграм: https://t.me/KyivMetropolitenBot та Facebook: https://m.me/KyivMetropolitenBot.

Як повідомлялося, електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада цього року.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

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