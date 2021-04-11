Поліція знайшла зброю у чоловіка, що закидав зеленкою приміщення «Київблагоустрою»

Кривднику компанії, що займається демонтажем МАФів, загрожує до семи років увʼязнення

Київські правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, який у пʼятницю розмалював двері та закидав зеленкою приміщення Департаменту міського благоустрою. Оскільки у нього знайшли зброю, затриманому може загрожувати до семи років увʼязнення, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«До Шевченківського управління поліції надійшла інформація про те, що невідомі облили фарбою та зеленкою будівлю Департаменту міського благоустрою та розмалювали паркан. Зловмисник, що пошкодив фасад приміщення і паркан, втік на авто. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські опитали заявника, оглянули місце події, де виявили використані банки з фарбою, балончик для розпилювання фарби та розбиті пляшки від речовини, схожої на зеленку. Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», співробітники поліції встановили маршрут руху авто, на якому пересувався зловмисник», – йдеться в повідомленні.

У ході оперативно-пошукових заходів за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, оперативники затримали правопорушника на вулиці Очаковській у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці провели невідкладний обшук на місцем проживання фігуранта, де виявили та вилучили гроші, мобільні телефони, номерні знаки до автомобілів, зброю та набої, йдеться в повідомленні поліції. Деталей щодо характеру виявленої зброї чи її фото поліцейські не наводять.

За даним фактом слідчими Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні даних злочинів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше про вандалізм у будинку КП «Київблагоустрій» повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

«Розписані стіни та огорожа комунального закладу, розкидані по території лампочки із зеленкою, пошкоджені авто», – зазначив він.

КП «Київблагноустрій» займається зокрема демонтажем МАФів у столиці. Нагадаємо, що близько 1100 обʼєктів благоустрою, самовільно розміщених на вулицях Києва, було демонтовано протягом першого кварталу поточного року.

Зокрема тимчасові споруди загальною площею понад 100 кв. м. без дозвільних документів було демонтовано сьогодні у Деснянському районі за адресою проспект Маяковського, 15.

Під час демонтажу кіосків виникли сутички, було пошкоджено комунальну техніку, один з власників кіосків погрожував вчинити самоспалення.