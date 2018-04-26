Прокуратура Києва розслідує підроблення ухвали про поновлення Амосової на посаді

У МОЗ назвали неправдивою інформацію про поновнення на посаді ректора медуніверситету Богомольця

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування щодо можливого підроблення ухвали про забезпечення позову Катерини Амосової до Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. У МОЗ назвали неправдивою інформацію про поновлення на посаді ректора медуніверситету Богомольця. Відомство зазначає, що



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У МОЗ назвали неправдивою інформацію про поновнення на посаді ректора медуніверситету Богомольця

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування щодо можливого підроблення ухвали про забезпечення позову Катерини Амосової до Міністерства охорони здоров’я України.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У МОЗ назвали неправдивою інформацію про поновлення на посаді ректора медуніверситету Богомольця. Відомство зазначає, що офіційно їм не надходила ухвала суду.

«МОЗ подало апеляційну скаргу в межах строків оскарження. Суд розглянув цю скаргу і встановив, що зазначена ухвала судом не виносилась», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим міністерство звернулося до правоохоронних органів щодо можливого підроблення ухвали суду.

Відзначимо, раніше, 6 березня Мінохорони здоров'я відсторонив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця на час перевірки обставин зриву іспиту у студентів-стоматологів, яку планувалося завершити до 23 березня.

20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Ректорку відсторонили через те, що студенти стоматологічного факультету не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит «Крок 1. Стоматологія».

26 лютого, студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк вишу. А на наступний день поновили навчання.

Зазначимо, що МОЗ спростувало інформацію про невиплату зарплат у медуніверситеті ім.Богомольця.

Також у Міносвіти обурилися безстроковим страйком в медуніверситеті. Згодом Амосова прокоментувала своє відсторонення з посади ректора медуніверситету.

27 лютого охоронці медичного університету імені Богомольця у місті Києві жорстоко побили журналіста та активіста Олега Яценка під час виконання ним службових обов’язків.

28 лютого в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун повідомила, що їй надходять погрози через ситуацію, яка склалася навколо медичного університету імені Богомольця та відсторонення від посади ректора Катерину Амосову.

2 березня Відсторонену ректорку Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову суд відновив на посаді.

3 березня Міністерство охорони здоров’я заявило, що оскаржуватиме рішення суду про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

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