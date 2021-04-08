У Києві чоловік погрожував підірвати комунальне підприємство гранатою

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин

У Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД) навчальною гранатою. Як повідомили в поліції Києва, їм надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік з гранатою в руках погрожує підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці на столичному Печерську.

«Чоловік перебував у нетверезому стані та не зміг пояснити свої дії. Відомо, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році 54-річний фігурант погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького», – повідомили у поліції.

За інформацією поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Також фахівці вибухотехнічної служби встановили, що чоловік погрожував навчальним корпусом гранати Ф-1.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», чоловіку повідомлено про підозру. Наразі суд відпустив чоловіка під особисте зобов’язання із застосуванням електронного браслета. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме позбавлення волі від трьох до семи років.

Тим часом, правоохоронці оприлюднили попередні висновки експертиз, проведених на місці вибуху, що стався учора, 16 березня, у Боярці під Києвом. Відповідна інформація розміщена на сайті управління Національної поліції в Київській області.

За даними слідчих, напередодні вибуху біля місця події свідки бачили чоловіка, який прибув туди на таксі й з червоною каністрою. Ним виявився 34-річний кримчанин, який після окупації півострова переїхав до Києва.