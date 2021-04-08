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    У Києві в Пуща-Водиці висадять мільйонне дерево у рамках світового проєкту «Озеленення планети»

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    Цього дня &laquo;Київзеленбуд&raquo; висадить у столиці 260 дерев - У Києві в Пуща-Водиці висадять мільйонне дерево у рамках світового проєкту «Озеленення планети»
    Цього дня «Київзеленбуд» висадить у столиці 260 дерев
    Фото: Закарпатське ОУЛМГ

    10 квітня відбудеться акція з висадження мільйона дерев за 1 день у 100 країнах світу

    10 квітня відбудеться акція з висадження мільйона дерев за 1 день у 100 країнах світу. Генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король та начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний підписали Меморандум про співпрацю з ініціаторкою глобальної екоініціативи «Озеленення планети» Ганною Крисюк. Про це повідомляє пресслужба Київської міськради.

    «Озеленення планети» – це глобальний екологічний проєкт, який має на меті об’єднати людей навколо питань відновлення екології. У рамках проєкту 10 квітня відбудеться акція з висадження мільйона дерев за 1 день у 100 країнах світу, у тому числі, й у кожній області Україні. Зокрема, цього дня «Київзеленбуд» висадить у столиці 260 дерев. Мільйонне дерево буде висаджено у столичній зоні відпочинку «Лісова казка», що знаходиться в мальовничій Пущі-Водиці. Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних норм та в індивідуальному порядку висадження дерев.

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    Теги: Київ КМДА Київзеленбуд університет ліс природа
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