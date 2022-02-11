Повітря у столиці будуть монітори 46 спеціальних датчиків

46 додаткових компактних датчиків дозволять отримати більш повну картину стану повітря у Києві

У киян є можливість у режимі реального часу слідкувати за якістю повітря завдяки автоматичній системі моніторингу

У Києві продовжують вдосконалювати міську систему моніторингу якості повітря. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

«У всіх районах Києва змонтовано 46 датчиків моніторингу якості повітря. Це суттєвий крок до розширення існуючої системи контролю за станом повітря у столиці», – написав Петро Оленич.

Начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний повідомив, що йдеться про так звані індикативні датчики, які доповнять уже встановлені референтні. Такий підхід вперше застосовано в Україні.

«Ми продовжуємо рухатися до повної прозорості в питаннях екології столиці. Вже сьогодні у киян є можливість у режимі реального часу слідкувати за якістю повітря завдяки автоматичній системі моніторингу на основі п’яти стаціонарних постів європейського зразка. 46 додаткових компактних датчиків дозволять отримати більш повну картину стану повітря у Києві», – зазначив Олександр Возний.

На відміну від датчиків громадського контролю, встановлені містом індикативні датчики аналізують повітря за більшою кількістю показників, є сертифікованими, більш точними та інформативними.

Нагадаємо, у світовому рейтингу мегаполісів із забрудненим атмосферним повітрям Київ опинився на 29-му місці.

Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києвом спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували суттєве перевищення шкідливих домішок.