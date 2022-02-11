Суд повернув у власність столичної громади землі біля музею «Пирогів»

На землях фірма планувала здійснити масштабне комерційне будівництво

Столичній громаді повернули майже 25 га землі біля Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів), де планувалось масштабне будівництво. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Гектари земель біля Музею в Пирогові, де планувалось масштабне будівництво, повернуто столичній громаді – Прокуратура

«Зусиллями Київської міської прокуратури забезпечено реальне виконання рішення суду про скасування права оренди за приватною структурою на 24,5 га землі, що знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту Національного музею народної архітектури та побуту України», – зазначається у повідомленні.

У 2017 році комерційна структура без будь-яких правових підстав та за відсутності волевиявлення власника землі – Київської міської ради – здійснила за собою реєстрацію права оренди на 24,5 га землі вартістю 368 млн грн, що належать до охоронної зони Музею.

На вказаних землях фірма планувала здійснити масштабне комерційне будівництво.

«Враховуючи те, що земельна ділянка належить до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не приймала, прокуратура міста звернулась до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за приватною структурою та державної реєстрації цього права.

Судовий розгляд справи тривав майже два роки.

Погодившись з правовою позицією прокуратури, суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов у повному обсязі», – йдеться у повдомленні .

Право оренди товариства на вказані землі припинено та відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, у травні 2021 року повідомлялося, що суд повернув музею «Пирогів» землю вартістю понад 24 млн грн. Раніше «Главком» писав, що агрокомбінат «Хотівський» має намір забудувати 16 га землі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові. 5 травня 2020 року забудовник продовжив вирізав невеликий ліс на цій ділянці. Перша масова вирубка дерев на цій ділянці була здійснена в січні 2020 року. Всього згідно з актом зелених насаджень, що підлягають видаленню, мали зрізати 2779 дерев.

У червні 2020 року Господарський суд Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові.