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    На Позняках чоловік із однієї квартири зробив три: орназівував хостел (відео)

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    За словами мешканців, вони постійно чують, як дрижить будинок під час робіт - На Позняках чоловік із однієї квартири зробив три: орназівував хостел (відео)
    За словами мешканців, вони постійно чують, як дрижить будинок під час робіт
    фото скріншот відео

    Нещодавно власник придбав у будинку ще одну квартиру і планує її перепланувати

    На столичних Позняках чоловік у своїй трикімнатній квартирі облаштував окремі три помешкання і влаштував хостел. Киянин провів до кожної з кімнат по санвузлу, і почав використовувати їх як окремі смартквартири. За проєктом будинку такі маніпуляції заборонені, йдеться у сюжеті «Сніданок 1+1».

    Нещодавно власник придбав у будинку ще одну квартиру і планує її перепланувати. За словами Лілії Лисенко, яка живе прямо під таким «костелом», вона вже два роки бореться з горе-власником. Однак запити до ЖЕКу і Державної інспекції архітектури та містобудування не дали результатів.

    І хоч позаминулого літа представники ЖЕКу склали акт, який вимагає термінового демонтажу додаткових труб, далі листа діло не пішло. А згодом, власник придбав у багатоповерхівці ще одну квартиру. Мешканці хвилюються, що в новому житлі він зробить те ж саме.

    За словами прораба, який працює у придбаній квартирі, власник дає команду, щоб швидше щось робити. Чоловік каже, що там планується декілька санузлів, тож історія з «костелом» повторюється.

    За словами мешканців, вони постійно чують, як дрижить будинок під час робіт. «Деякі стіни були проштроблені всередині. Вібрація йде від стін та підлоги», – каже Олександр. Згодом з’ясувалось, що стіни, на яких ведуться роботи – підпорні.

    У керуючій компанії про проблему знають і вже два дні поспіль викликають туди поліцію. «Поліція , я так розумію, туди не приїхала», – каже співробітниця. У Державній інспекції архітектури та містобудування на незаконні дії у будинку взагалі не реагують, хоча мешканці продовжують до них звертатися.

    За словами адвокатки Ірини Стародуб, подальші дії – це тільки звернення з позовом, заявою до суду. «І в судовому порядку ми будемо подавати клопотання, щоб все-таки зобов’язати ДАБІ через суд надати нам висновок, оскільки без такого висновку ми не зможемо в повному обсязі винести свою правову позицію», – пояснює адвокат.

    Водночас мешканці сподіваються, що у новій квартирі ремонт не встигнуть завершити і ситуація вирішиться значно швидше.

    Нагадаємо, на даху столичної багатоповерхівки пенсіонер збудував дачу.

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    Теги: Київ нерухомість ремонт квартира
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    На Позняках чоловік із однієї квартири зробив три: орназівував хостел (відео)