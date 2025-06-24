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Прокуратура вимагає зберегти історичну пам’ятку «Магазин Миколи Демидова» на Подолі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Прокуратура вимагає зберегти історичну пам’ятку «Магазин Миколи Демидова» на Подолі
Магазин Миколи Демидова» є архітектурною пам’яткою місцевого значення, спорудженою у 1815 році
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Будівля зведена в стилі класицизму, має історичне значення як частина старовинної міської садиби на Подолі

Подільська окружна прокуратура Києва подала позов до суду з вимогою зобов’язати власника будівлі на Сагайдачного, 16/5 привести пам’ятку архітектури до належного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Прокуратура  вимагає зобов’язати власника «магазину Миколи Демидова» виконати охоронний договір. Ідеться про об’єкт на вулиці Петра Сагайдачного, 16/5, що має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

За даними прокурорів, за 17 років власник не вжив жодних заходів для збереження будівлі. Нині вона перебуває в критичному технічному стані, що створює загрозу втрати її культурної та історичної цінності.

«Магазин Миколи Демидова» є архітектурною пам’яткою місцевого значення, спорудженою у 1815 році. Протягом понад півтора століття там працювали торгові заклади. Та з 2012 року будівля фактично припинила функціонування, а за останні роки – втратила навіть дах і частину стін.

З 2012 року будівля фактично припинила функціонування
З 2012 року будівля фактично припинила функціонування
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Пам’яткоохоронці неодноразово повідомляли про загрозу знищення будівлі. У березні 2025 року активіст Дмитро Перов заявив про повне знесення історичного об’єкта під банером із зображенням фасаду. Натомість на місці споруди виріс бетонний каркас нової будівлі.

Будівля зведена в стилі класицизму, має історичне значення як частина старовинної міської садиби на Подолі. Протягом понад 150 років вона слугувала торговим приміщенням, де продавали залізні вироби, посуд та інші товари. З 1980-х років функціонувала як хлібний магазин, а нині тривалий час не використовується та перебуває у стані занепаду.

Об’єкт має охоронний статус (№ 2600182/1).

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток культури України. Історична знахідка була виявлена під час будівельних робіт у березні 2024 року на вулиці Івана Мазепи, 3-В у Києві. Фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського отримали статус пам’ятки одразу в трьох категоріях – історія, археологія та архітектура. Це забезпечує комплексний державний захист, включно зі збереженням автентичних стін історичної споруди, а також заборону будь-якого будівництва на цьому місці.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління, що на Лук’янівці. Будівля 1910 року на вул. Дегтярівській, 7Б має статус памʼятки архітектури місцевого значення. Будинок отримав охоронний статус у 1986 році. Утім, після закриття Лукʼянівського трамвайного депо у 2005 році тривалий час споруда пустувала.

До слова, Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу. Суд підтвердив, що об’єкт має залишатися під охороною держави як пам’ятка історії та архітектури.

Теги: Київ будинок архітектура

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