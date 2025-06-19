Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: обвинуваченому продовжено запобіжний захід

Тимчасова адвокатка Косова просила суд не продовжувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і не змінювати місце утримання обвинуваченого

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову. Він обвинувачений у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Косов залишатиметься під вартою до 16 серпня без права на заставу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що судове засідання розпочалося із затримкою на дві години. Адвокати обвинуваченого не з'явилися, тому в режимі онлайн підключили захисницю з безоплатної правової допомоги.

Сторона обвинувачення просила суд продовжити для Косова тримання під вартою без права на заставу ще на два місяці. Окрім того, наполягала на необхідності змінити місце його утримання – перевести із гауптвахти у СІЗО.

«Надійшов лист на військову прокуратуру, що гауптвахта переповнена і треба змінити місце утримання під вартою – на державну установу Київський слідчий ізолятор», – сказала прокурорка Васильєва.

Тимчасова адвокатка Косова просила суд не продовжувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і не змінювати місце утримання обвинуваченого.

«Камера на чотири особи, а з ним лише двоє. Тому просимо відмовити у клопотанні і не змінювати місце перебування», – зазначила адвокатка.

Обвинувачений Артем Косов заперечив, що гауптвахта переповнена.

«Гауптвахта не переповнена, це тиск на мене з боку прокуратури. Це вперше до мене застосовується такі санкції. Я вважаю, це все маніпуляції. Я зі слідством співпрацюю», – сказав Косов.

Заслухавши сторони, суд вирішив продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 серпня без альтернативи внесення застави. Водночас рішення щодо переведення Косова у СІЗО суд не ухвалив, оскільки, як пояснили судді, це не входить до їхніх повноважень.

Під час засідання також мали продовжити вивчення відеоматеріалів, але через відсутність захисників обвинуваченого, відклали до наступного засідання. Воно заплановане на 26 червня.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.