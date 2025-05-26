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Влада видала припис щодо зупинки робіт у будівлі трамвайно-тролейбусного управління на Лук'янівці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влада видала припис щодо зупинки робіт у будівлі трамвайно-тролейбусного управління на Лук'янівці
Будинок отримав охоронний статус у 1986 році
фото: Дмитро Перов/Facebook

Будівля 1910 року на вул. Дегтярівській, 7Б має статус памʼятки архітектури місцевого значення

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління, що на Лук’янівці. Про це повідомив столичний активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов, інформує «Главком». 

Будівля 1910 року на вул. Дегтярівській, 7Б має статус памʼятки архітектури місцевого значення. Будинок отримав охоронний статус у 1986 році. Утім, після закриття Лукʼянівського трамвайного депо у 2005 році тривалий час споруда пустувала.

У травні 2025-го Департамент погодив невідкладні роботи з консервації памʼятки та реставрації її фасадів. Відповідно до проєкту власник мав зробити тимчасове накриття на тій частині памʼятки, яка залишилася без даху.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління
Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління

«Дах, до речі, теж розібрав цей власник, але раніше – у 2023 році. Передбачені проєктом роботи також включали реставрацію власне фасаду – розчистку цегли та інʼєктування тріщин», – каже активіст.

Натомість забудовник повністю розібрав дах, вибив всі вікна і почав розбирати цегляну кладку верхніх рядів, демонтувати внутрішні перекриття. Внаслідок чого, як повідомив активіст, було втрачено оригінальне овальне модерне вікно 1910 року, порушений звʼязок несучих конструкцій та даху памʼятки. 

Оригінальне овальне модерне вікно 1910 року після втручання будівельників
Оригінальне овальне модерне вікно 1910 року після втручання будівельників
фото: Дмитро Перов

Нове тимчасове накриття влаштували на значно нижчому рівні, внаслідок чого фасадний фронтон залишився без захисту від дощу та інших атмосферних опадів.

«Чекаємо також реакції від Київської міської прокуратури», – додав пам’яткоохоронець.

Раніше роботи на об'єкті вже зупиняли, втім, навіть попри припис Департаменту територіального контролю міста Києва, забудовник продовжив демонтаж будівлі.

Нагадаємо, історична будівля на Подолі за адресою вулиця Межигірська, 19 отримала нове життя завдяки зусиллям реставраторів. Будівля зведена до 1880 року за проєктом видатного київського архітектора Карла Шимана у стилі історизму. Вона довгий час перебувала не в найкращому стані. За первинним задумом, на першому поверсі розміщувалися пекарня та булочна, а другий поверх був житловим.

До слова, Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу. Суд підтвердив, що об’єкт має залишатися під охороною держави як пам’ятка історії та архітектури.

Теги: Київ архітектура

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