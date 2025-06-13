Контрактова площа перетворюється на новий міський простір: що вже змінилося (фото)

Завдяки використанню сонячної та вітрової енергії й підходам сталого розвитку, простір залишатиметься функціональним навіть під час блекаутів

Офіційне відкриття простору відбудеться у липні

У КМДА продемонстрували процес створення нового тимчасового міського простору на Контрактовій площі в межах проєкту TORV Kyiv. Офіційне відкриття простору відбудеться у липні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління туризму та промоцій КМДА.

«Контрактова площа завжди була яскравою туристичною локацією столиці, тож нове перетворення має на меті зробити її ще більш динамічною, комфортною та привабливою, заохочуючи киян і гостей міста до тривалої взаємодії», – зазначають у повідомленні.

На Контрактовій площі розпочалося створення нового міського простору за проєктом TORV Kyiv фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації/Facebook

Вже можна побачити перші результати: зелену зону з деревами в спеціальних кашпо, лавочки для відпочинку та графічний малюнок на асфальті під назвою «Квітка життя».

На Контрактовій площі. вже можна побачити перші результати створення локації фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації/Facebook

Також на локації планують створити рекреаційні зони для фізичного й ментального відпочинку, облаштувати дитячі ігрові та спортивні майданчики, культурні куточки, шахові столи, місця для зарядки телефонів тощо.

У повідомленні наголошується, що завдяки використанню сонячної та вітрової енергії й підходам сталого розвитку, простір залишатиметься функціональним навіть під час блекаутів. Офіційне відкриття відбудеться у липні.

Нагадаємо, на озері у східній частині столичного парку «Нивки» з'явився плавучий острів. Це спеціальна платформа, засаджена вологолюбними рослинами.

До слова, у Оболонському районі столиці поблизу пожежної частини ДСНС, нещодавно облаштували новий сквер. Він розташований поруч із пам’ятником на честь героїв-рятувальників Чорнобильської атомної електростанції.