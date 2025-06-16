У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину
Гральні заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали приховано
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві протягом червня викрили та припинили діяльність дев’яти нелегальних гральних закладів. Зали знаходилися у Святошинському та Подільському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки України.
Як повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Києві, заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях. Працювали приховано без відповідної дозвільної документації та не припиняли роботу навіть під час комендантської години.
Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти, які заздалегідь погоджували свій візит та використовували спеціальний пароль для входу. Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності: 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та тривають судові експертизи.
Нагадаємо, щодня українці витрачають майже 400 мільйонів гривень в онлайн-казино. Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино.
Як повідомлялося, кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.
До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер-клубів торік закрито у Києві та області.
Читайте також:
- В Україні створено Асоціацію операторів грального бізнесу
- Схема Pin-Up: топменеджеру висунуто нову підозру. ДБР шукає спільників за кордоном
- Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
- Лудомани в армії. Голова регулятора грального бізнесу пояснює, що змінилося за останні три місяці
- Програв кредит у казино. Як суди карають ігроманів
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]