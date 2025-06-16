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У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Гральні заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали приховано

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві протягом червня викрили та припинили діяльність дев’яти нелегальних гральних закладів. Зали знаходилися у Святошинському та Подільському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки України

Як повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Києві, заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях. Працювали приховано без відповідної дозвільної документації та не припиняли роботу навіть під час комендантської години.

Гральні заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали приховано
Гральні заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали приховано
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти, які заздалегідь погоджували свій візит та використовували спеціальний пароль для входу. Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності: 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи.

Доступ до казино мали лише перевірені клієнти, які заздалегідь погоджували свій візит та використовували спеціальний пароль для входу
Доступ до казино мали лише перевірені клієнти, які заздалегідь погоджували свій візит та використовували спеціальний пароль для входу
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та тривають судові експертизи.

Нагадаємо, щодня українці витрачають майже 400 мільйонів гривень в онлайн-казино. Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино.

Як повідомлялося, кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер-клубів торік закрито у Києві та області.

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Теги: Київ онлайн-казино гральний бізнес Бюро економічної безпеки України

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