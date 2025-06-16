У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи

Гральні заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали приховано

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві протягом червня викрили та припинили діяльність дев’яти нелегальних гральних закладів. Зали знаходилися у Святошинському та Подільському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Як повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Києві, заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях. Працювали приховано без відповідної дозвільної документації та не припиняли роботу навіть під час комендантської години.

Гральні заклади були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали приховано фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти, які заздалегідь погоджували свій візит та використовували спеціальний пароль для входу. Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності: 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи.

Доступ до казино мали лише перевірені клієнти, які заздалегідь погоджували свій візит та використовували спеціальний пароль для входу фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та тривають судові експертизи.

Нагадаємо, щодня українці витрачають майже 400 мільйонів гривень в онлайн-казино. Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино.

Як повідомлялося, кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер-клубів торік закрито у Києві та області.