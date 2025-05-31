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У Німеччині літак упав на житловий будинок: є загиблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Німеччині літак упав на житловий будинок: є загиблі
Літак упав на приватний житловий будинок і там почалася пожежа
фото: DW

Незадовго до падіння льотчиця попередила диспетчерів про неполадки з двигуном

На заході Німеччини 31 травня на житловий будинок упав легкомоторний літак – загинули пілотеса та ще одна людина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DW.

Нещасний випадок стався в містечку Коршенброх, розташованому на захід від Дюссельдорфа.

За словами правоохоронців, одна із загиблих – льотчиця. Відомо про ще одну жертву, але поки що не зрозуміло, чи це другий пілот, чи мешканець будинку, на який упав літак.

На опублікованих фотографіях видно, що літак упав на приватний житловий будинок і там почалася пожежа.

За даними німецьких медіа, незадовго до падіння льотчиця попередила диспетчерів про неполадки з двигуном та попросила про аварійну посадку на найближчому аеродромі.

Правоохоронці ще не коментували причини аварії.

Раніше приватний літак на борту з шістьма людьми упав на житловий будинок у районі Сан-Дієго. Його мешканці врятувалися, однак пасажири та пілот літака вважаються загиблими.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Крім того, у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком пристарілих.

До слова, Рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

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Теги: пожежа Німеччина літак будинок пілот

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