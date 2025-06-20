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Приїхав до України розбирати завали: що відомо про американця, який загинув під час обстрілу Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Приїхав до України розбирати завали: що відомо про американця, який загинув під час обстрілу Києва
фото: Джулі Хауген

Фред Гранді поїхав до України, щоб працювати волонтером у благодійній організації після того, як підтримка України США змінилася за часів президентства Трампа

У Києві внаслідок російського масованого обстрілу 17 червня загинув громадянин США Фред Гранді. Він приїхав до столиці як волонтер після того, як розчарувався американською політикою на чолі з Дональдом Трампом щодо України. Про це повідомляєThe New York Times, передає «Главком»

Фред Гранді був американським художником, який створював химерні дерев'яні вивіски та різноколірні металеві квіти, приїхав до Києва, бо був спустошений тим, що Сполучені Штати, здавалося, відвертаються від війни в Україні.

Чоловік прибув до столиці України наприкінці травня, незадовго до свого 62-го дня народження, і зголосився прибирати завали, залишені російськими атаками.

«Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти», – розповіла його сестра.

Загинув Гранді 17 червня внаслідок масштабної атаки російських безпілотників та ракет на Київ, яка розпочалася в понеділок увечері та тривала до вівторка, вразивши райони по всій українській столиці. Згідно з офіційними даними, американець помер від осколкових поранень в будинку навпроти того, в який влучила балістична ракета.

Нагадаємо, масований обстріл столиці 17 червня забрав життя 28 людей, ще 142 жителі постраждали, з них шість – діти. Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі. Вчора, 18 червня, о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Рятувальники врятували з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.

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Теги: Київ війна США обстріл

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