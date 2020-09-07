Заміна аварійних труб, ремонт котелень: Київ завершує підготовку до зими



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«Київтеплоенерго» здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж

Цього року у Києві буде замінено понад 100 км аварійних труб теплопостачання

Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону. Про це столичний голова Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року ми загалом замінимо понад 100 км аварійних труб на найбільш проблемних ділянках у всіх районах міста. Також усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань», - сказав він.

Кличко зазначив, що якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене.

«Нагадаю, випробування цього року розпочали майже на місяць пізніше - у травні, а не в квітні, як зазвичай, - через карантин, коли багато киян перебували вдома. Тому роботи розпочали пізніше і здійснювали більш інтенсивно, щоб встигнути підготувати теплотраси до початку опалювального сезону та усунути всі пошкодження», - розповів мер столиці.

«Київтеплоенерго» також підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні. Там здійснили необхідні ремонти.

«До зими готуються всі підприємства та служби і якість робіт ми контролюємо. У місті працює житлово-комунальна інспекція, що буде обстежувати стан будинків та систем теплопостачання. І відповідальність за належну підготовку нестиме кожен – від голови району до керівника жеку», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, у новому опалювальному сезоні у квитанціях за теплоенергію замість одного буде чотири рядки для платежу.

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