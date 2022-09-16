Збитки на 700 млн грн: голові профспілок Києва оголошено підозру

Голова профспілок та нотаріус самовільно захопили земельну ділянку площею майже 6 га на Трухановому острові

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру голові Київської міської ради профспілок та приватному нотаріусу за фактами привласнення державного майна та особливо цінних земель, а також використання при цьому підроблених документів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що група осіб, до складу якої входили голова Київської міської ради профспілок, приватний нотаріус та керівники комерційних структур, розробила та реалізувала схему незаконного відчуження та привласнення майна та земель рекреаційної зони на території Труханового острова навпроти історичного центру столиці.

«Використовуючи підроблені документи учасники групи здійснили незаконну перереєстрацію об’єктів нерухомості, що перебували у державній та комунальній власності, а саме майно спортивної бази «Зенит», а також самовільно захопили земельну ділянку площею майже 6 га на Трухановому острові», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на захопленій території замість загальнодоступного місця відпочинку киян та унікального спортивно-інфраструктурного об’єкту ділки планували організувати зону відпочинку VIP класу із банями, ресторанами та котеджами. Ринкова вартість об’єктів нерухомості та земельноі ділянки на момент вчинення злочинних дій становила понад 700 млн грн.

На цей час законні інтереси держави та громади поновлено та ексклюзивний об’єкт повернуто до державної власності. У межах слідства вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які брали участь у протиправній схемі.

За результатами досудового розслідування голові міської ради профспілок, який є організатором протиправної схеми, та приватному нотаріусу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що поліція Київщини викрила злочинне угруповання у складі шести осіб, які створили щонайменше чотири підпільні заклади з надання сексуальних послуг, що діяли цілодобово.