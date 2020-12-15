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    Протести в центрі Києва: є перші постраждалі (фото)

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    Сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту - Протести в центрі Києва: є перші постраждалі (фото)
    Сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту

    Постраждалих забрала швидка допомога

    Під час сутичок на Майдані Незалежності між протестувальниками та правоохоронцями постраждали учасники акції.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Учасники акції хотіли встановити на Майдані намети, поліція завадила цьому. Стались сутички, під час яких поліцейські застосували сльозогінний газ.

    Після цього один зі спікерів зі сцени почав кликати швидку допомогу для постраждалих мітингувальників. Медики забрали постраждалих.

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    Протести в центрі Києва: є перші постраждалі (фото)
    Протести в центрі Києва: є перші постраждалі (фото)
    Протести в центрі Києва: є перші постраждалі (фото)
    Протести в центрі Києва: є перші постраждалі (фото)

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух ХрещатикомЗі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Теги: Національна поліція України Київ бізнес протести у Києві
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