  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У поліції Києва зізналися, чи є у них на озброєнні водомети

    • Розсилка
    Під час акцій протестів у Києві виникають&nbsp;сутички між мітингувальниками та правоохоронцями - У поліції Києва зізналися, чи є у них на озброєнні водомети
    Під час акцій протестів у Києві виникають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями
    Фото: УНІАН

    Столичні правоохоронці проходять навчання щодо застосування спецзасобів

    На озброєнні поліції Києва немає водометів, хоча такі спецзасоби регулярно використовуються для протидії заворушень, зокрема, в Європі.

    Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив очільник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко.

    «У нас більш жорсткі умови (ніж у Європі. – Ред.) для їх застосування. На озброєнні поліції Києва водометів немає», – сказав він.

    За його словами, правоохоронці проходять навчання щодо застосування спецзасобів.

    «Поліцейські навчені і проходять підготовку, і фактично ми дуже часто після якихось ситуацій проводимо їх розбір. І раз у три роки поліцейські повинні проходити навчання, вони навчені надавати оцінку загрозам, прогнозувати, який оборот може прийняти та чи інша ситуація, і вже тут чітко розуміти, який спецзасіб або вогнепальну зброю застосовувати», – розповів Крищенко.

    До слова, нещодавно у Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину.

    Як повідомлялося, столичні правоохоронці можуть обмежити вхід на Софійську площу, де буде знаходитися новорічна ялинка.

    Теги: Національна поліція України Київ Андрій Крищенко протести у Києві
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies