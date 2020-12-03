У поліції Києва зізналися, чи є у них на озброєнні водомети

Під час акцій протестів у Києві виникають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями

Столичні правоохоронці проходять навчання щодо застосування спецзасобів

На озброєнні поліції Києва немає водометів, хоча такі спецзасоби регулярно використовуються для протидії заворушень, зокрема, в Європі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив очільник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко.

«У нас більш жорсткі умови (ніж у Європі. – Ред.) для їх застосування. На озброєнні поліції Києва водометів немає», – сказав він.

За його словами, правоохоронці проходять навчання щодо застосування спецзасобів.

«Поліцейські навчені і проходять підготовку, і фактично ми дуже часто після якихось ситуацій проводимо їх розбір. І раз у три роки поліцейські повинні проходити навчання, вони навчені надавати оцінку загрозам, прогнозувати, який оборот може прийняти та чи інша ситуація, і вже тут чітко розуміти, який спецзасіб або вогнепальну зброю застосовувати», – розповів Крищенко.

До слова, нещодавно у Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці можуть обмежити вхід на Софійську площу, де буде знаходитися новорічна ялинка.