У Києві за добу виявлено 240 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві за минулу добу виявили 240 нових хворих на коронавірус, при цьому кількість одужалих – 915. Летальних випадків за добу – 6. Загалом у столиці виявили понад 126 тис. випадків захворювання, з них понад 2,2 тисячі – летальні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

«У Києві за минулу добу виявили 240 хворих на коронавірус. Померли шість людей. Усього за період пандемії в столиці 2278 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 126118», – повідомив Кличко.

За даними мера столиці, за минулу добу захворіли:

129 жінок віком від 22 до 96 років;

108 чоловіків віком від 19 до 82 років;

1 дівчинка дванадцяти років та двоє хлопчиків віком 7 та 10 років.

Захворіли, зокрема, двоє медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 915 людей. Усього коронавірус подолали 57887 жителів столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 32 та в Солом’янському районі – 31 випадок», – додав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1191812

Одужали 947514

Хворіють 222437

Померли 21861

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2079 осіб;

летальних випадків – 83;

одужало – 5407 осіб;

здійснено тестувань за добу – 23081 (зокрема методом ПЛР – 17600, методом ІФА – 5481).

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