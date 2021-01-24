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    У Києві за добу виявлено 240 нових хворих на коронавірус

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    <p>За добу одужали 915 людей</p> - У Києві за добу виявлено 240 нових хворих на коронавірус

    За добу одужали 915 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві за минулу добу виявили 240 нових хворих на коронавірус, при цьому кількість одужалих – 915. Летальних випадків за добу – 6. Загалом у столиці виявили понад 126 тис. випадків захворювання, з них понад 2,2 тисячі – летальні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

    «У Києві за минулу добу виявили 240 хворих на коронавірус. Померли шість людей. Усього за період пандемії в столиці 2278 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 126118», – повідомив Кличко.

    За даними мера столиці, за минулу добу захворіли:

    • 129 жінок віком від 22 до 96 років;
    • 108 чоловіків віком від 19 до 82 років;
    • 1 дівчинка дванадцяти років та двоє хлопчиків віком 7 та 10 років.

    Захворіли, зокрема, двоє медиків.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 915 людей. Усього коронавірус подолали 57887 жителів столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 32 та в Солом’янському районі – 31 випадок», – додав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1191812
    • Одужали
      947514
    • Хворіють
      222437
    • Померли
      21861

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2079 осіб;
    • летальних випадків – 83;
    • одужало – 5407 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 23081 (зокрема методом ПЛР – 17600, методом ІФА – 5481).
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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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