У Києві за добу виявлено 240 нових хворих на коронавірус
За добу одужали 915 людей
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі
У Києві за минулу добу виявили 240 нових хворих на коронавірус, при цьому кількість одужалих – 915. Летальних випадків за добу – 6. Загалом у столиці виявили понад 126 тис. випадків захворювання, з них понад 2,2 тисячі – летальні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.
«У Києві за минулу добу виявили 240 хворих на коронавірус. Померли шість людей. Усього за період пандемії в столиці 2278 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 126118», – повідомив Кличко.
За даними мера столиці, за минулу добу захворіли:
- 129 жінок віком від 22 до 96 років;
- 108 чоловіків віком від 19 до 82 років;
- 1 дівчинка дванадцяти років та двоє хлопчиків віком 7 та 10 років.
Захворіли, зокрема, двоє медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 915 людей. Усього коронавірус подолали 57887 жителів столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 32 та в Солом’янському районі – 31 випадок», – додав Кличко.
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Всього1191812
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Одужали947514
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Хворіють222437
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Померли21861
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2079 осіб;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5407 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 23081 (зокрема методом ПЛР – 17600, методом ІФА – 5481).