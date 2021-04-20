Київські митники пройдуть перевірку на благонадійність

Київські митники протягом 10 днів пройдуть тестування з кваліфікації та благонадійності

20 квітня на Київській митниці розпочалося тестування з питань кваліфікації та благонадійності, що проводиться в рамках кадрової складової реформи Держмитслужби.

Сьогодні будуть протестовані 178 посадових осіб. Загальна тривалість тестування на Київській митниці Держмитслужби складе 10 робочих днів, повідомляє пресслужба митниці.

Кожен зі співробітників протягом одного дня має скласти три тести: на рівень знань митного та антикорупційного законодавства; на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення); тестування на благонадійність. Тестування має виявити поточний рівень підготовки персоналу, що стане основою для подальшої реалізації кадрової складової реформи.

«Мета проведення тестування та наступного запровадження системи нової кадрової політики Держмитслужби - підвищення ефективності діяльності митних органів, розширення можливостей для професійного зростання, запровадження системи матеріальних стимулів, забезпечення прозорого просування по службі, зниження корупціогенних факторів», - зазначили на митниці.

Прозорість та неупередженість проходження тестування забезпечуватимуть члени комісій, що утворені з числа посадових осіб митних органів, які попередньо успішно пройшли тестування на благонадійність.

Також до роботи в комісіях залучені, за згодою, представники міжнародних організацій та проектів міжнародної технічної допомоги як незалежні спостерігачі. Експертну й організаційну підтримку в реалізації проєкту надають Національне агентство України з питань державної служби, Посольство США та Представництво Міжнародної Організації з Міграції в Україні, також експерти Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), Програма Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), Команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів України та Державній митній службі України.

Після проходження тестування всі співробітники митниці будуть зараховані у Єдину юридичну особу Держмитслужби на контрактній основі із випробувальним терміном у 6 місяців, перебіг якого залежатиме від результатів тестування.

Як повідомлялося, понад 100 працівників Державної митної служби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони 2 квітня. Зазначається, що серед відсторонених – 17 керівники митниць та митних постів.

Окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.