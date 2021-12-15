Ремонт Хрещатика. Хто і за скільки оновить головну вулицю Києва

До торгів на визначення підрядника, що ремонтуватиме Хрещатик, допустили лише дві компанії

Комунальна корпорація «Київавтодор» 10 грудня за результатами тендеру уклала угоду з турецькою компанією «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.

У договорі з підрядником немає точних даних про строки виконання ремонту, максимальний термін – кінець 2023 року.

«Онур» повідомив, що розмір зарплати звичайних будівельних робітників у компанії цього року становив 20 тис. грн (18,5 тис. грн оклад та 1,5 тис. грн на відпускні).

До торгів було допущено лише ТОВ «Ростдорстрой», але ці два фаворити «Укравтодору» фактично не торгувались та аукціон закінчився з символічною знижкою 0,2%.

Невеличке ПП «Вектор 12» з Одеської області також подавало заявку на участь у тендері, але фірма не подала низку документів та банківську гарантію. Тому її не допустили до участі у торгах.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно заявив, що реконструкція Хрещатика коштуватиме понад 1 млрд грн.

У травні цього року комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці Хрещатик. Повідомлялося, що очікувана вартість робіт складе майже 741 млн грн. Ремонтні роботи мають бути виконані до 31 грудня 2023 року.

Слід зазначити, що компанія «Онур» неодноразово вигравала тендери на ремонти автомобільних доріг в Україні. Тоді за результатами одного такого тендеру на ремонт дороги на Луганщині Національна поліція та прокуратура відкрили кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, тоді службовці Служби автомобільних доріг у Луганській області задля отримання «відкату» у розмірі 10% від укладених договорів вступили у змову зі службовими особами підприємств «Ростдорстрой», «Автомагістраль-Південь» та «Онур Конструкціон Інтернешнл», підготували та затвердили тендерну документацію, яка унеможливлювала участь та перемогу у закупівлях інших підприємств.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор отримає $376 мільйонів кредиту на «Велике будівництво».

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Джерело: Наші гроші