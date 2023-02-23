Рівень забрудненості повітря та радіаційний фон у Києві: інформація від екологів
У Києві станом на ранок 23 лютого рівень забрудненості повітря низький
Станом на 08:00 23 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 30 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 44,4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 15,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 26,2 мкг/м3;
- оксиду азоту – 2,2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 21,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 300 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 50,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 28,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 19,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 24,4 мкг/м3;
- оксиду азоту – 2,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 22,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 5,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 380 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 44,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 29,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 16,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 21,5 мкг/м3;
- оксиду азоту – 2,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 18,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 287 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 43,7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Перемоги, 97 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 75,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 23,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 48,6 мкг/м3;
- оксиду азоту – 74,9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 71,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 7,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 689 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 12,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- бензолу – 1,3 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 28 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 57,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 18,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 34,4 мкг/м3;
- оксиду азоту – 8,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 39,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 5,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 378 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 17,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 43,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 22,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 31,2 мкг/м3;
- оксиду азоту – 40,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 51,0 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 10,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 347 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 45,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 25,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 33,4 мкг/м3;
- оксиду азоту – 10,9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 25,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 379 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 37,7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- сірководню – 2,1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
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