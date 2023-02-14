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У Києві оголошено штормове попередження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві оголошено штормове попередження
Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг
фото ілюстративне

Оголошено І рівень небезпеки

Сьогодні, 14 лютого, у Києві синоптики оголосили штормове попередження. «Укргідрометцентр» попереджає про сильний вітер.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 лютого  пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Оголошено І рівень небезпеки.

Як повідомлялося, жителям Чернігівської та Київської областей загрожує можливе підтоплення у доріг та сіл у період з 13 по 16 лютого. Зокрема, на ділянці Верхнього Дніпра спостерігатиметься значне затоплення заплави. Синоптики не виключають, що вздовж річки можливе затоплення сіл та доріг у Чернігівському районі. Також можливе затоплення транспортних шляхів та населених пунктів у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області вздовж річки Десна. У Чернігівській області синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

Теги: Київ прогноз погоди вітер Укргідрометцентр

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