Поблизу станції «Почайна» побудують перший перехоплювальний велопаркінг

Пересадний вузол передбачає, що у киян буде можливість залишати на цілий день свої велосипеди на охоронному паркінгу біля метро

Київрада та компанія Glovo підписали меморандум про співпрацю щодо відновлення та розвитку міста та його інфраструктури, підтримки соціально незахищених верств населення. Наймасштабнішим проєктом в межах програми сталого розвитку для міст Glovo Acts стане створення пересадного вузла для велотранспорту.

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На побудову перехоплювального майданчика інвестор виділяє п’ять мільйонів гривень. Пересадний вузол передбачає, що у киян буде можливість залишати на цілий день свої велосипеди на охоронному паркінгу біля метро по дорозі на роботу, а повертаючись ввечері, забирати їх.

Велопарковку планують побудувати на перетині проспекту Оболонського з проспектом Степана Бандери поблизу станції «Почайна». Це місце обрали через наявність велосмуг та можливості безпечно дістатись його велосипедом згідно з правилами дорожнього руху. Рішення приймали спільно з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА та ГО «Асоціація велосипедистів Києва» – U-Cycle.

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