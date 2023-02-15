Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд зобов’язав демонтувати каплицю УПЦ МП біля Десятинної церкви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд зобов’язав демонтувати каплицю УПЦ МП біля Десятинної церкви
Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Нацузею історії України про знесення самочинного об’єкта
Олександр Ткаченко / Telegram

«Храм-кіоск» знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво

Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

«Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту «а» частини 1 ст. 91 Земельного кодексу», – йдеться в повідомленні.

Водночас Ткаченко зазначив, що «храм-кіоск» знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

Нагадаємо, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП. Самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

Раніше нардеп Микита Потураєв в коментарі «Главкому» сказ, що церква Московського патріархату буде вигнана з території Києво-Печерської лаври.  

Читайте також:

Теги: Київ Російська православна церква в Україні суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онуфрій відправив листа до генсека ООН
Московська церква пішла жалітися в ООН
30 сiчня, 19:51
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
31 сiчня, 14:28
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
Московська церква погрожує експертам, які підтвердили її зв'язок із Путіним
9 лютого, 14:31

Новини

У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль
У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль
ЗСУ пояснили, навіщо росіяни запустили повітряну кулю над Київщиною
ЗСУ пояснили, навіщо росіяни запустили повітряну кулю над Київщиною
Суд зобов’язав демонтувати каплицю УПЦ МП біля Десятинної церкви
Суд зобов’язав демонтувати каплицю УПЦ МП біля Десятинної церкви
Ворожі об'єкти над Київщиною: розвідка пояснила, що вивідують росіяни
Ворожі об'єкти над Київщиною: розвідка пояснила, що вивідують росіяни
У Києві їздив святковий «автобус кохання»
У Києві їздив святковий «автобус кохання»
Депутати «Євросолідарності» закликали перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу
Депутати «Євросолідарності» закликали перейменувати Повітрофлотський у проспект Європейського Союзу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
25K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
20K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
18K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту