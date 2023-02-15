Суд зобов’язав демонтувати каплицю УПЦ МП біля Десятинної церкви

Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Нацузею історії України про знесення самочинного об’єкта

«Храм-кіоск» знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво

Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту «а» частини 1 ст. 91 Земельного кодексу», – йдеться в повідомленні.

Водночас Ткаченко зазначив, що «храм-кіоск» знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП. Самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

Раніше нардеп Микита Потураєв в коментарі «Главкому» сказ, що церква Московського патріархату буде вигнана з території Києво-Печерської лаври.