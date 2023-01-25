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Стріляв із дробовика: у Росії невідомий влаштував стрілянину посеред вулиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стріляв із дробовика: у Росії невідомий влаштував стрілянину посеред вулиці
Силовики вживають заходи до встановлення особи та затримання чоловіка
фото ілюстративне

У місті оголошено план «Перехоплення»

У Махачкалі,що на півдні Росії (Кавказ) невідомий чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину з дробовика та втік. Наразі його розшукують, оголошено план «Перехоплення». Про це повідомляє Telegram-канал МВС Дагестану.

«Сьогодні, приблизно о 15:10, до чергової частини поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що в Махачкалі по проспекту Расула Гамзатова 18 невідомий чоловік, який озброєний дробовиком, прогулюючись, спрямовував зброю на перехожих, але постріли робив у повітря», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють російські силовики, жертв та постраждалих внаслідок інциденту нібито немає.

«Зараз вживаються заходи до встановлення особи та затримання чоловіка. Оголошено план «Перехоплення», – повідомили МВС Дагестану.

Раніше повідомлялося, що в Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х.

Нагадаємо, у Новошахтинську Ростовської області (Росія) невідомий чоловік поранив з кулемета поліцейського.

Теги: стрілянина перехоплення Кавказ повітря Telegram чоловік

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