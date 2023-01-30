Наслідки обстрілу Херсона: стався витік нафтопродуктів у Дніпро

Вилив вдалося локалізувати

Через обстріл росіянами Херсонського порту зазнали пошкодження два судна, що належать іноземним компаніям. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

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«Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро», – розповідають в ОДА. Вилив нафтопродуктів вдалося локалізувати силами екіпажу судна.

Як повідомлялося раніше, 29 січня Херсон зазнав масованої атаки росіян. Ворог влучив у складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик. Були пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

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Загалом, станом на вечір неділі, відомо про шістьох поранених і трьох загиблих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що, за даними Державної екологічної інспекції України, за 11 місяців війни, російська агресія завдала збитків довкіллю на суму понад 1 трлн 743 млрд грн.