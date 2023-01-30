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Наслідки обстрілу Херсона: стався витік нафтопродуктів у Дніпро

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Наслідки обстрілу Херсона: стався витік нафтопродуктів у Дніпро
фото ілюстративне

Вилив вдалося локалізувати

Через обстріл росіянами Херсонського порту зазнали пошкодження два судна, що належать іноземним компаніям. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро», – розповідають в ОДА. Вилив нафтопродуктів вдалося локалізувати силами екіпажу судна.

Як повідомлялося раніше, 29 січня Херсон зазнав масованої атаки росіян. Ворог влучив у складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик. Були пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

Загалом, станом на вечір неділі, відомо про шістьох поранених і трьох загиблих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що, за даними Державної  екологічної інспекції України, за 11 місяців війни, російська агресія завдала збитків довкіллю на суму понад 1 трлн 743 млрд грн. 

Теги: екологія нафта обстріл Херсон порт

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