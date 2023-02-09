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До Києва з робочим візитом прибула мер Парижа (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва з робочим візитом прибула мер Парижа (фото)
Ідальго: «Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна»
Віталій Кличко / Telegram

Французька делегація передала Києву 10 генераторів

Сьогодні у Київраді виступила мер Парижа Анн Ідальго. Вона вдруге за час повномасштабної війни відвідує столицю України. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що делегація прибула з допомогою – передали Києву 10 генераторів. Ідальго заявила, що громадяни Європи, Франції та Парижа будуть поруч з українцями до перемоги.

«Сьогодні я йшла містом, яке вистояло. Київ чинить опір. Як і вся Україна. Вона протистоїть, незважаючи на холод, на бомбардування, незважаючи на обмеження, оплакуючи загиблих. І ми розділяємо цю тугу з вами, вшановуючи їх», – сказала Ідальго.

До Києва з робочим візитом прибула мер Парижа (фото) фото 1

Нагадаємо, що вчора з робочим візитом у Парижі перебував президент України Володимир Зеленський. Він прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він президент із робочим візитом у Великій Британії

Після зустрічі з французьким лідером Зеленський заявив, що Макрон по-справжньому змінився.

Теги: Париж Київ Франція Україна

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