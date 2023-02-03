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Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Суд обрав запобіжний захід блогеру (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Суд обрав запобіжний захід блогеру (оновлено)
Ярина залишатиметься під вартою до 1 квітня без права внесення застави
Watchers.Media

Жодна з дівчат не звернулась із заявами про злочин

19-річного блогера Андрія Ярину, який влаштовував вечірки з наркотиками та ґвалтуванням суд відправив у СІЗО. Його підозрюють у створенні та розповсюдженні порнографічного контенту. Про це повідомляє Watchers.Media.

Слідство встановило, що підозрюваний домовився зі своїми посправниками про створення контенту сексуально-насильницького характеру за участі дівчат. Він розповсюджував відеозаписи у закритому каналі у Telegram.

Прокуратура просила найжорсткішого запобіжного заходу – тримання під вартою. Тоді як адвокат наполягав відпустити Ярину під заставу.

Сам підозрюваний заявив в суді, що проводив онлайн-трансляції своїх «вечірок» начебто для збору грошей для ЗСУ. Прокуратура втім не знайшла підтверджень подібних благодійних внесків

Станом на 3 лютого жодна з дівчат не звернулась із заявами про злочин.

«Суспільне» повідомляє, що хлопець залишатиметься під вартою до 1 квітня без права внесення застави. 

Нагадаємо, у Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Правоохоронці провели обшуки в організаторів вечірок. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

Згодом заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. Вона також закликала усіх, хто постраждав або став свідком насильства, не замовчувати та повідомляти про це поліцію.

Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам гучних вечірок. Ще шістьом вручили повістки до військкомату.

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Теги: Київ поліція зґвалтування блогер

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