Рівень забрудненості повітря та радіаційний фон в столиці: інформація від екологів
У Києві станом на ранок 24 лютого рівень забрудненості повітря низький
Станом на 08:00 24 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 26 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 24,7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 15,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 19,0 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 18,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 263 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 43,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,12 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 25 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 31,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 15,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 22,3 мкг/м3;
- оксиду азоту – 3,4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 17,9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 5,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 246 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 40,4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 25,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 15,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 18,9 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 13,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 223 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 41,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Перемоги, 97 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 23,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 14,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 18,2 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 15,4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 6,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 236 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 55,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- бензолу – 1,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 19,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 14,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 16,8 мкг/м3;
- оксиду азоту – 3,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 8,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 5,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 268 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 59,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 36,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 19,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 25,5 мкг/м3;
- оксиду азоту – 2,9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 12,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 9,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 176 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 25,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 17,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 19,8 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 10,0 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 214 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 45,4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- сірководню – 2,9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
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