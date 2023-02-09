Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Метою є поєднання наукового та інноваційного потенціалу новаторів і розвиток наукоємних стартапів в Україні
До 20 лютого 2023 року відкрито реєстрацію на участь в Science&Business – GIST Pitch Days, який організовано Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів за підтримки ідеологічного партнера – GIST (Ініціатива «Глобальні інновації через науку та технології» – Global Innovation through Science and Technology initiative).
Метою є поєднання наукового та інноваційного потенціалу новаторів і розвиток наукоємних стартапів в Україні.
Science&Business – GIST Pitch Days відбудеться 8 та 16 березня. Учасники зможуть презентувати власні проєкти, почути думку експертів та поборотись за шанс отримати фінансову підтримку у розмірі 5.000$ на розвиток інновацій.
До заходу запрошують українських новаторів, що мають інноваційні рішення в таких категоріях:
- охорона здоров’я;
- агротехнології та біотехнології;
- енергетика та екологія;
- промисловість та інфраструктура.
Нагадаємо, український майданчик для наукової спільноти «Info Science Bot» підтримує Німецько-українське академічне товариство.
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