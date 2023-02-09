Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Учасники зможуть презентувати власні проєкти, почути думку експертів та поборотись за $5 тис.
фото з відкритих джерел

Метою є поєднання наукового та інноваційного потенціалу новаторів і розвиток наукоємних стартапів в Україні

До 20 лютого 2023 року відкрито реєстрацію на участь в Science&Business – GIST Pitch Days, який організовано Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів за підтримки ідеологічного партнера – GIST (Ініціатива «Глобальні інновації через науку та технології» – Global Innovation through Science and Technology initiative).

Метою є поєднання наукового та інноваційного потенціалу новаторів і розвиток наукоємних стартапів в Україні.

Science&Business – GIST Pitch Days відбудеться 8 та 16 березня. Учасники зможуть презентувати власні проєкти, почути думку експертів та поборотись за шанс отримати фінансову підтримку у розмірі 5.000$ на розвиток інновацій.

До заходу запрошують українських новаторів, що мають інноваційні рішення в таких категоріях:

  • охорона здоров’я;
  • агротехнології та біотехнології;
  • енергетика та екологія;
  • промисловість та інфраструктура.
Sсience&Businessсерія заходів Міністерства освіти і науки України та Фонду розвитку інновацій (Українського фонду стартапів), що проводяться з метою поєднання наукового та інноваційного потенціалу науковців, стартаперів, компаній, експертів, інвесторів, медіа, пошуку інноваційних ідей та рішень, підвищення обізнаності з питань бізнесу, маркетингу, продажів, інвестицій та інновацій.

Нагадаємо, український майданчик для наукової спільноти «Info Science Bot» підтримує Німецько-українське академічне товариство.

Теги: екологія конкурс технології інфраструктура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дописи керівниці Малої академії обурили громадськість Буковини
Директорка Буковинської малої академії наук втрапила у скандал через повідомлення в мережі
4 лютого, 14:50
Інна Совсун: «Якщо науковці не можуть публікуватися без посилань на російські джерела, нехай не публікуються»
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота? Скандал
12 грудня, 2022, 10:32
Музей налічує майже 100 експонатів для експериментів
У Чернівцях відкрили інтерактивний Музей науки
8 грудня, 2022, 20:23

Пресрелізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
19K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
18K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
18K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
Чому нас вчить кейс Арестовича?

Новини

Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Сьогодні, 16:59
Іран модифікує дрони-камікадзе для ударів РФ по Україні
Сьогодні, 16:40
У Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото)
Сьогодні, 15:40
Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Сьогодні, 14:59
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала «ДНР»
Сьогодні, 14:20
Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
Сьогодні, 07:27

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту