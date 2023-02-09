Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів

Учасники зможуть презентувати власні проєкти, почути думку експертів та поборотись за $5 тис.

Метою є поєднання наукового та інноваційного потенціалу новаторів і розвиток наукоємних стартапів в Україні

До 20 лютого 2023 року відкрито реєстрацію на участь в Science&Business – GIST Pitch Days, який організовано Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів за підтримки ідеологічного партнера – GIST (Ініціатива «Глобальні інновації через науку та технології» – Global Innovation through Science and Technology initiative).

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Метою є поєднання наукового та інноваційного потенціалу новаторів і розвиток наукоємних стартапів в Україні.

Science&Business – GIST Pitch Days відбудеться 8 та 16 березня. Учасники зможуть презентувати власні проєкти, почути думку експертів та поборотись за шанс отримати фінансову підтримку у розмірі 5.000$ на розвиток інновацій.

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До заходу запрошують українських новаторів, що мають інноваційні рішення в таких категоріях:

охорона здоров’я;

агротехнології та біотехнології;

енергетика та екологія;

промисловість та інфраструктура.

Sсience&Business – серія заходів Міністерства освіти і науки України та Фонду розвитку інновацій (Українського фонду стартапів), що проводяться з метою поєднання наукового та інноваційного потенціалу науковців, стартаперів, компаній, експертів, інвесторів, медіа, пошуку інноваційних ідей та рішень, підвищення обізнаності з питань бізнесу, маркетингу, продажів, інвестицій та інновацій.

Нагадаємо, український майданчик для наукової спільноти «Info Science Bot» підтримує Німецько-українське академічне товариство.