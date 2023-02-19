У Дарницькому районі трамвай зійшов з рейок (фото, відео)
В столиці в неділю сталася аварія на трамвайній лінії
На столичних Позняках сьогодні, 19 лютого, зійшов з рейок трамвай. Фото ДТП оприлюднили очевидці в соціальних мережах.
За даними очевидців, дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Григоренка. Через аварію в столиці ускладнено рух громадського транспорту.
До слова, в Києві відновив роботу весь громадський електротранспорт.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про смертельну ДТП у Києві. В результаті зіткнення двох вантажівок і легковика два пасажири останнього отримали тілесні ушкодження, а водій загинув на місці.
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