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У Дарницькому районі трамвай зійшов з рейок (фото, відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Дарницькому районі трамвай зійшов з рейок (фото, відео)
ДТП за участю трамвая на Позняках

В столиці в неділю сталася аварія на трамвайній лінії 

На столичних Позняках сьогодні, 19 лютого, зійшов з рейок трамвай. Фото ДТП оприлюднили очевидці в соціальних мережах.

Трамвай зійшов з рейок
Трамвай зійшов з рейок

За даними очевидців, дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Григоренка. Через аварію в столиці ускладнено рух громадського транспорту.

До слова, в Києві відновив роботу весь громадський електротранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про смертельну ДТП у Києві. В результаті зіткнення двох вантажівок і легковика два пасажири останнього отримали тілесні ушкодження, а водій загинув на місці.

Теги: громадський транспорт столиця ДТП

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