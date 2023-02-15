У Києві зацвів «Бузок» (фото)

Навіть у будні вранці в оранжереях є відвідувачі

П’ять причин побачити оранжереї в ботаничному саду

У оранжереї ботанічного саду НАН України імені Гришка приходить на декілька тижнів швидше, від календарної. Там починають масово квітнути азалії та камелії.

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Цьогоріч унікальна колекція рослин, через проблеми із опаленням, була під загрозою. Проте героїчними зусиллями (інакше не назвеш) працівників ботсаду та волонтерів вдалося врятувати колекцію, яка має статус національного надбання.

П’ять причин, чому киянам варто відвідати оранжереї розповіла Жанна Ярославська, старший науковий співробітник відділу тропічних рослин.

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Азалії – це одні з перших культур, які потрапили до оранжерей ботсаду. Колекцію почали збирати після Другої світової війни, коли у 1946 році, як репарації у Київ передали 20 кущів сортів німецької селекції (Professor Walters, Paul Schaeme, Adventsglocken, Concіnna, Apollo, Celestіna). На сьогодні у Києві зібрана одна із найкращих у Європі колекцій азалій та камелій – в експозиції представлені 30 сортів азалії та 15 сортів камелії. Азалії чудово надаються для селекції. Тож до цього часу виведено десятки, якщо не сотні нових сортів. Майже три десятки створили у ботсаду Гришка. Зокрема і «Бузок», який зараз цвіте. Робота із азаліями триває, так готується до реєстрації сорт «Небесна Сотня» – із великими фіолетовими квітами. У планах – сорт «Слава ЗСУ». Азалії квітують з кінця січня до середини березня. Цьогоріч через холод в оранжереях квітування «змістилося» тижнів на два. Тож зараз перша масова хвиля квітування. У ботсаду наголошують, що якщо гострі будуть приходити хоч щотижня, то матимуть перед очима щоразу іншу гамму кольорів, бо у оранжереях є ранні, середньо та пізно квітучі сорти. На одному кущі дорослої, двадцятилітньої азалій може одночасно розпуститися до пів сотні квітів. Якось, під час пари-практикуму київські студенти нарахували на великому кущі понад 750 суцвіть! Лютий місяць – похмурий, малосонячний, а в українців, ще й травматичний. Пам’ять про розстріли на Майдані Незалежності, початок повномасштабної війни. Прогулянка поміж різнобарвними, квітучими кущами якщо не допоможе забутися, то, однозначно покращить настрій.

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У оранжереях починається масове квітування азалій та камелій фото: vechirniy.kyiv.ua

З середи, 15 лютого, ботсад перейшов на режим роботи без вихідних з 10:00 до 17:00 (в оранжереї можна зайти до 16:30).

Вартість входу в ботсад: 100 грн, вартість відвідування оранжерей – 50 гривень.

До слова, в оранжереї відкрили невеликий магазин, де можна придбати собі квіти у горщечках. Їхня особливість у тому, що вони адаптовані до наших умов і не піддавалися обробці різними стимуляторами росту.