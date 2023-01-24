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Зеленський присвоїв почесну відзнаку столиці Литви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський присвоїв почесну відзнаку столиці Литви
У Вільнюсі часто проходять акції на підтримку України
фото: lrt.lt

Відзнака надається за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» столиці Литви Вільнюсу. На сайті президента опубліковано указ №30/2023 «Про присвоєння почесної відзнаки «Місто-рятівник» місту Вільнюс (Литовська Республіка)».

В ньому зазначається, що цю почесну відзнаку присвоюють за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету.

Нагадаємо, раніше таку саму відзнаку отримала столиця Чехії місто Прага.  Також вислів «рускій воєнний корабль, іді**» отримав відзнаку у Литві.

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Теги: Володимир Зеленський корабль місто столиця Борис Джонсон державні нагороди

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