Доноси легалізовано. Зеленський підписав скандальний закон про викривачів корупції



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За повідомлення про корупцію платитимуть гроші

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» № 198-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року. Про це повідомляє Офіс президента.

«Завданням документа є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками, -йдеться у повідомленні. - Цей закон визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них».

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт щодо викривачів корупції. Під час розгляду у другому читанні пролунало чимало пропозицій щодо правок, однак їх усі профільний комітет в особі заступника його голови Галини Янченко, нардепа від «Слуги народу», відхилив, а відтак, монобільшість теж не підтримала.