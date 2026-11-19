У центрі Києва під час російської повітряної атаки 19 листопада постраждала територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», пошкоджено численні пам’ятки культурної спадщини, зокрема найстаріший житловий будинок столиці, а також зафіксовано влучання у дворі посольства Королівства Нідерландів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив краєзнавець та директор заповідника Роман Маленков, інформує «Главком».

Атака на Київ

За словами Романа Маленкова, унаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнала низка об’єктів культурної спадщини на території історичного заповідника. Серед них – житловий будинок з охоронним номером 286 (вул. Контрактова площа, 7), який офіційно вважається найстарішим житловим будинком Києва, що досі виконує свою функцію. Крім того, зафіксовано влучання у дворі посольства Нідерландів.

8 фото На весь екран













фото: Роман Маленков/Facebook

Краєзнавець зазначив, що в момент вибуху перебував приблизно за 70 метрів від епіцентру події – він саме фотографував церкву Успіння Богородиці Пирогощої.

Що відомо про пошкоджену пам’ятку

Будинок за адресою Контрактова площа, 7 офіційно вважається найстарішим житловим будинком Києва, він і нині виконує свою безпосередню функцію – житло. Звели його у 1798 році на кошти дворянина Леонтія Вишневського. Ще за рік до того на цьому місці стояв інший будинок, але згорів під час пожежі 1797 року.

1806 року будинок знову постраждав під час пожежі. Його відновили, але у 1811 році на Подолі спалахує найбільш катастрофічна пожежа за всю історію. Вся дерев’яна забудова вигоріла, а цегляна (будинок Вишневських був саме таким) обгоріла. Наступного року після пожежі ропочинається докорінне перепланування Подолу. Допожежних будинків збереглося небагато і будинок Вишневських був серед них. Він вже не виходив головним фасадом на червону лінію, поступово добудовувався і добудовувався. Особливо спотворили його вигляд дерев’яні прибудови та радянські цегляні.

фото: Україна Інкогніта

Нині будинок розташований у дворі. Щоб потрапити до нього, потрібно пройти через арку за адресою Фролівська, 3. Ззовні абсолютно не нагадує туристичний об’єкт, але всередині він дуже цікавий, адже на першому поверсі збереглися склепіння кінця 18 століття, а також дерев’яні сходи кінця 19 століття та багато іншого. Володіє будинком Костянтин Малєєв, який радо впускає туристів на огляд головної кімнати зі склепіннями (залу). Він навіть дозволяє влаштовувати тут невеликі заходи та зйомки.

У будинку збереглися дерев’яні сходи кінця 19 століття фото: Україна Інкогніта

Родина Малєєва володіє будинком від 1891 року – тоді його купив прадід нинішнього власника, Максим Нечаєв – відомий у імперії кондитер, який торгував пряниками. У радянські часи із будинку зробили комунальне житло на п'ять квартир – фактично кожна кімната була окремою квартирою. Костянтин Малєєв витратив дуже багато зусиль, щоб повернути будинок у родинну власність – щось викупив, що відсудив.

фото: Україна Інкогніта

Дерево біля входу в будинок фото: Україна Інкогніта

Біля входу у будинок росте дерево, посаджене матір’ю нинішнього власника у 1945 році.

Нагадаємо, зранку 19 листопада, російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у трьох районах столиці. За даними правоохоронців, пошкодження та руйнування зафіксовані у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах міста.