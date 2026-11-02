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Пожежа у пансіонаті на Київщині: одна людина загинула, п'ятеро постраждали

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа у пансіонаті на Київщині: одна людина загинула, п'ятеро постраждали
Пожежа в пансіонаті в селі Софіївська Борщагівка. 2 листопада 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Під час евакуації рятувальники допомогли вибратися 30 маломобільним людям

У ніч проти 2 листопада в пансіонаті у Софіївській Борщагівці спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще п'ятьох госпіталізували. Про це повідомили в ДСНС Київщини, інформує «Главком».

О 02:56 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Оксамитовій. Вогонь виник в одній із кімнат на другому поверсі триповерхової будівлі.

На момент займання в пансіонаті перебувала 51 людина, зокрема четверо працівників. Під час евакуації рятувальники допомогли вибратися 30 маломобільним людям.

Евакуація маломобільних пацієнтів
Евакуація маломобільних пацієнтів
фото: ДСНС Києва

У будівлі виявили тіло людини 1952 року народження. Ще п'ятьох постраждалих госпіталізували до Київської обласної клінічної лікарні. Причину пожежі встановлюють.

Рятувальні служби на місці пожежі
Рятувальні служби на місці пожежі
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, вранці 2 листопада в Подільському районі столиці сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Введенській. Під час ліквідації загоряння бійці ДСНС врятували п'ятьох людей, серед яких немовля, та евакуювали ще вісім мешканців. Осередком займання стала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку.

До слова, під час пожежі у житловому будинку на вулиці Полярній в Оболонському районі столиці вогонь охопив балкони трьох поверхів. Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів врятували сімох осіб. Про постраждалих у повідомленні ДСНС не йдеться. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

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Теги: Київ пожежа рятувальники

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