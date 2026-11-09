Кличко та Київ. Управління містом буде лише погіршуватися

Безкоштовний проїзд в столичному транспорті. Чому це нічого не дасть

Поки в команди Зеленського (та й взагалі у будь-кого) не буде реальної альтернативи Кличку, ніякі подібні ініціативи не будуть мати жодного електоралтного ефекту. А управління містом буде лише погіршуватися

1. Війна Кличка та Зеленського призводить до того, що столичні чиновники мають три центри впливу: КМДА, КМВА та офіс Президента. Додайте сюди ще й те, що частину питань доручають вирішувати премʼєру. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: це точно не сприяє жодному покращенню ситуації.

2. Протягом останніх двох тижнів президент особисто провів, як мінімум, дві наради про ситуацію в столиці. Їхнім результатом (видимим) стали доручення залучити ефективних менеджерів від бізнесу, щоб ті допомогли в якихось галузях, а також дано доручення розробити механізм безкоштовного проїзду в наземному транспорті. Відразу зазначу: перша ініціатива - калька з ковідного періоду і тоді вона показала свою нежиттєздатність.

Друга – калька з Харкова. В електоральному плані, напевне, вона правильна. Але все це не має нічого спільного із тими проблемами, які є в місті і виправленням тих системних помилок, які зроблені за останні роки. Управлінську кризу столиці ці ініціативи тільки поглиблюють, як мінімум тому, що у семи няньок дитина завжди голодна.

3. Надалі ми будемо бачити продовження цього серіалу, де точкове вирішення питання Х тягнутиме за собою проблему У. І так до безкінечності. А в основі рішень буде піар, смайлики і війна телеграм-каналів.

4. Я завжди був прихильником того, що не можна мати дві, чи тим більше три цілі одночасно. В питанні Києва всі Актори мають одночасно кілька не пріоритезованих цілей.

5. Який вихід? Ідеальний вихід вибори. Але вони мало реалістичні. Якщо взагалі реалістичні. А відтак, на жаль, ситуація навряд чи буде змінюватися на краще. Навіть, якщо хтось погодиться КМВА.

І ще один момент. У мене є дві конкретні пропозиції:

заборонити Бахматову другий рік підряд розповідати про вигребні ями, якими він прикрасить Троєщину;

заборонити евакуатори. Виписуйте штрафи. Або хоча б забороніть їм працювати в тривогу.