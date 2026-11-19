Сьогодні, 19 листопада, російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у трьох районах столиці, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, пошкодження та руйнування зафіксовані у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах міста.

Внаслідок атаки пошкоджено:

житловий будинок;

офісне приміщення;

медичний заклад;

дев’ять автомобілів, які були припарковані поблизу лікарні.

«На щастя, обійшлось без постраждалих. Правоохоронці продовжують працювати на місцях та документують наслідки воєнних злочинів армії РФ», – зазначили в поліції.

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Наслідки ворожої атаки на Київ 19 листопада фото: Національна поліція України/Facebook

Нагадаємо, 18 листопада внаслідок російської дронової атаки була пошкоджена багатоповерхівка у Печерському районі. Сталося влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

В ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.