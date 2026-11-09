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Жителі столичного ЖК влаштували свято у дворі під час блекауту (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Жителі столичного ЖК влаштували свято у дворі під час блекауту (відео)
Вечірка під житловим комплексом «Варшавський»
скриншот відео, покращений ШІ

Жителі ЖК згуртувалися, аби підтримати одне одного в умовах відсутності світла

Мешканці столичного житлового комплексу «Варшавський» організували спільну вечерю просто у дворі свого будинку. Це сталося на тлі тривалих відключень електроенергії в Києві, спричинених масованими російськими атаками на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Village Україна.

На оприлюднених відео видно, як жителі ЖК згуртувалися, аби підтримати одне одного в умовах відсутності світла. Кияни під гучну музику готують їжу на вогнищі, весело спілкуються та танцюють у дворі. 

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Попри важкі побутові умови та регулярні знеструмлення, мешканці столиці продовжують демонструвати згуртованість, перетворюючи комунальні виклики на привід для взаємопідтримки. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Унаслідок ударів пошкоджено важливі енергооб'єкти, без електропостачання залишилися понад 600 тис. мешканців Павлоградського, Самарівського, Кам'янського, Дніпровського районів та міста Дніпра.

За інформацією «Укренерго», ситуація на Дніпропетровщині залишається вкрай складною. Енергетикам поступово вдається відновлювати живлення об'єктів критичної інфраструктури. Очікується, що до кінця 8 листопада електропостачання вдасться повернути всім споживачам. Однак спочатку через мережеві обмеження електроенергію подаватимуть почергово. 

Теги: Київ Україна кияни свято відео відключення світла Укренерго обмеження

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