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Зеленський пояснив, що допомагає Росії продовжувати терор проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський пояснив, що допомагає Росії продовжувати терор проти України
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Президент: Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась

Уночі російська терористична армія використала проти України 16 балістичних ракет та більш ніж 280 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави Володимира Зеленського.

«До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, пʼять із них – студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику. Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики», – йдеться у повідомленні.

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Президент зауважив, що російські війська також завдали ударів по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. За його словами, майже всюди цілями атак стали енергетика, логістика та цивільна міська інфраструктура.

Окремо Зеленський наголосив, що штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS безпосередньо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії.

«Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для «петріотів» та «насамсів», які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари. Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно. Треба наближати мир і рятувати життя», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

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Теги: Володимир Зеленський війна Київ

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