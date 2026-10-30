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Південний міст у Києві: коли буде відкрито рух у бік лівого берега

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Південний міст у Києві: коли буде відкрито рух у бік лівого берега
Південний міст в Києві
фото: Київська міська прокуратура

Зранку відкрито рух однією смугою з лівого на правий берег для автотранспорту вагою до 10 тонн

У столиці відновили рух автомобільного транспорту Південним мостом. Наразі проїзд дозволено однією смугою з обмеженням за вагою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Зранку відкрито рух однією смугою з лівого на правий берег для автотранспорту вагою до 10 тонн. У зворотному напрямку – з правого на лівий берег – аналогічний проїзд однією смугою відкривають сьогодні з 17:00.

Рішення про частковий запуск транспорту ухвалили на основі технічного обстеження споруди та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Наразі комунальники разом із науковцями розробляють технічні рішення для ремонту конструкцій мосту, пошкоджених унаслідок ворожих ударів, зокрема тих, що забезпечують функціонування метрополітену. 

Для полегшення пересування містом Департамент транспорту збільшив кількість автобусів на дублюючих маршрутах і реорганізував маршрут автобусу № 1М у три маршрути. Збільшивши кількість автобусів до 17.

Також додали два нових маршрути:

  • Автобусний № 3М – між станціями метро «Осокорки» і «Видубичі». 
  • Тролейбусний № 48 – між станцією метро «Лісова» і залізничною станцією «Куренівка». Він курсує відсьогодні.

Роботу автобусних маршрутів № 22 та 91 оптимізували для поліпшення сполучення вздовж зеленої лінії метро.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ 27 жовтня на Південний міст пошкоджені елементи мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

До слова, 29 жовтня повідомлялося, що Південний міст у Києві став популярним маршрутом для користувачів електросамокатів та велосипедів. Містяни активізували використання двоколісного транспорту між станціями метро «Осокорки» та «Видубичі».

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Теги: метро міст Київ громадський транспорт

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