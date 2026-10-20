Окупанти атакували Київ: уламки дрона впали біля АЗС, є загиблий

У Голосіївському районі столиці зафіксували падіння російського безпілотника

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника поблизу автозаправної станції загинула одна людина, ще шестеро постраждали. П'ятьох поранених госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію столичної влади.

Падіння БпЛА зафіксували поблизу автозаправної станції на межі Києва та Київської області.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих. Двох із них медики госпіталізували, а іншим надавали допомогу безпосередньо на місці події. Згодом кількість постраждалих зросла до шести. За оновленими даними, п'ятьох поранених доправили до медичних закладів.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Київську область. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району загинули троє людей, ще шестеро постраждали.

Ворожа атака спричинила пожежу на території об'єкта. На місце прибули підрозділи ДСНС, які розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.