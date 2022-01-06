Росіянка з компанією незаконно проникла в Чорнобильську зону (фото)

Туристи проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи контрольно-пропускні пункти

5 січня під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС у відселеному селищі Поліське працівники поліції виявили чотирьох 19-річних нелегальних туристів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Троє з порушників – жителі Києва, та одна дівчина – уродженка Москви. Всі вони проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Також поліцейські зони ЧАЕС направили подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування в Україні громадянці Російської Федерації.

Як повідомлялося, 25 грудня під час патрулювання території зони відчуження правоохоронці виявили двох юнаків. 18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

2 грудня громадянин Республіки Білорусь заблукав у зоні відчуження поблизу об’єкту ЗРЛС «Дуга» та здався поліції.