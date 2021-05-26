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    На Херсонщині агресивний учень довів учителів до «сказу»

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    Неадекватна поведінка дитини спонукала учителів звернутися в поліцію - На Херсонщині агресивний учень довів учителів до «сказу»
    Неадекватна поведінка дитини спонукала учителів звернутися в поліцію
    Фото з відкритих джерел

    Батькам агресивного хлопчика доведеться сплатити штраф або долучитися до громадських робіт

    На Херсонщині вчителі звернулися до поліції через булінг з боку школяра, поведінку якого не можна було контролювати. Про це повідомили в поліції Херсонської області.

    Педагоги школи в містечку Комишани поскаржилися стражам порядку, що агресивний восьмикласник постійно принижує вчителів та зриває уроки.

    Крім того, хлопчик також ображає інших дітей.

    Представники правоохоронних органів поспілкувалися з дітьми та працівниками навчального закладу.

    Освітяни повідомили, що під час уроків хлопчик агресивно поводиться та використовує нецензурну лексику.

    У поліції повідомили, що родина хлопчика перебуває на обліку як неблагодійна. «Мати учня не може дати йому ради. З її слів, хлопчик так само поводиться й вдома», – уточнили у Нацполіції.

    Правоохоронці склали на матір хлопчика адміністративний протокол за ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу».

    Стаття передбачає накладення штрафу на батьків в розмірі від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

    Нагадаємо, в українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.

    У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

    Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

    На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

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    Теги: діти Херсонщина булінг вчитель
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    На Херсонщині агресивний учень довів учителів до «сказу»