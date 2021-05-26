На Херсонщині агресивний учень довів учителів до «сказу»
Батькам агресивного хлопчика доведеться сплатити штраф або долучитися до громадських робіт
На Херсонщині вчителі звернулися до поліції через булінг з боку школяра, поведінку якого не можна було контролювати. Про це повідомили в поліції Херсонської області.
Педагоги школи в містечку Комишани поскаржилися стражам порядку, що агресивний восьмикласник постійно принижує вчителів та зриває уроки.
Крім того, хлопчик також ображає інших дітей.
Представники правоохоронних органів поспілкувалися з дітьми та працівниками навчального закладу.
Освітяни повідомили, що під час уроків хлопчик агресивно поводиться та використовує нецензурну лексику.
У поліції повідомили, що родина хлопчика перебуває на обліку як неблагодійна. «Мати учня не може дати йому ради. З її слів, хлопчик так само поводиться й вдома», – уточнили у Нацполіції.
Правоохоронці склали на матір хлопчика адміністративний протокол за ст. 173-4 КУпАП «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу».
Стаття передбачає накладення штрафу на батьків в розмірі від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
Нагадаємо, в українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.
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